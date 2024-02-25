ABD Başkanı Biden iyi evliliğin sırrını verdi

ABD'nin önde gelen yayınlarından New York Times'ın uzun süredir Beyaz Saray muhabirliğini yapan ve başkanlık ailelerini takip eden Katie Rogers, "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" (Amerikan Kadını: Hillary Clinton'dan Jill Biden'a Modern First Lady'nin dönüşümü) isimli bir kitap kaleme aldı.

Kitabın bir bölümü, yayımlanmadan önce Britanya'nın Daily Mail gazetesiyle paylaştı. T24'ün aktardığı kitaba göre Biden, eşi Jill Biden'ın "pek hoşuna gitmese de" yanında çalışanlara şakayla karışık şekilde "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söylüyor.

Biden, daha önce eşinin kendisi için dünyadaki her şeyden önemli olduğunu söylemişti. 2006 yılında başkan adayı olup olmayacağı sorulduğunda Biden, "Evde olup çocuklarım uyurken eşimle sevişmeyi tercih ederim" demişti. 2 yıl sonra Biden, başkan adaylığı için yarışıp Barack Obama'ya yenildi; ancak daha sonra onun başkan yardımcısı oldu.