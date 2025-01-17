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ABD Başkanı Biden: Putin başaramadı!

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'i almayı ve NATO'yu parçalamayı başaramadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Biden: Putin başaramadı!
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ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Virginia’daki Myer Hernderson Üssü’nde kendisi için düzenlenen askeri veda törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Biden, ABD ordusunun "dünya tarihinin en büyük savaş gücü" olduğunu savunarak Afganistan’dan Ukrayna ve Orta Doğu’ya dünyanın değişik bölgelerinde hizmet veren askerlere teşekkür etti.

Biden, ABD ordusunun Afganistan’daki en uzun savaşını sonlandırmasının ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana "Avrupa’daki en büyük savaşı" başlattığını öne sürdü.

"Şimdi neredeyse üç yıl sonra, Putin, Kiev'i almayı, büyük toprak kazanımları elde etmeyi ve NATO'yu parçalamayı başaramadı." diyen Biden, öte yandan bu süreçte Finlandiya ve İsveç’in de NATO’ya katıldığını hatırlattı.

Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu’ya konuşlanarak İran’ın saldırılarına karşı İsrail’e destek verdiğini, Hamas’ı zayıflattığını, dün İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten gurur duyduğunu kaydetti.

"Hamas'a baskıyı sürdürdük ve başardık"

Şartları ilk olarak Mayıs 2024’te açıklanan ateşkese giden yolun kolay olmadığını belirten Biden, "Bunu başarmak için yönetim tarafından sekiz ay boyunca aralıksız çaba sarf edildi. Arkamda duran sizler, çok sayıda diplomat ve savunma uzmanı sayesinde Hamas'a baskıyı sürdürdük ve başardık." şeklinde konuştu.

Biden'ın hatırlattığı ateşkese o dönemde Hamas olumlu yaklaşırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşı çıkmıştı.

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da Biden’ın Ukrayna’ya destek için küresel müttefikleri harekete geçirdiğini ve Çin’e karşı Pasifik’te yeni ittifaklar oluşturduğunu, ABD'nin dünya genelinde liderliğini yenilediğini ifade etti.

Austin, Biden'ı "Son dört yıldır, tarihimizde büyük dış politika yapıcı başkanlarımızdan biri olarak yerini sağlamlaştırdı." diye övdü.

Törende ayrıca Austin, Biden ve eşi Jill Biden’a kamu hizmetlerinden dolayı üstün hizmet madalyası ve sertifikası verdi.

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