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ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibini toplayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yapacak.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibini toplayacak
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki gelişmeler hakkında ilave bilgi edinmek için ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Görüşmenin bu sabah gerçekleşeceğini aktaran Savett, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinden Suriye'deki gelişmelerle ilgili ilave bilgi edineceğini belirtti.

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