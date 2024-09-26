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ABD Başkanı Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya tam desteğini yineledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşısında Kiev'e tam destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Biden-Zelenskiy görüşmesinin yapıldığı saatlerde ise Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım gönderileceği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya tam desteğini yineledi
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Beyaz Saray, Biden ile Zelenskiy arasında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğinin aynen süreceği mesajını verdi ve Ukrayna'ya açıklanacak yeni bir yardım paketini dile getirdi.

26 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenskiy ile öncesinde New York'ta bir araya gelen Biden, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası ile ilgili 30'dan fazla ülkenin imza koyduğu ortak deklarasyon hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni yardım

Öte yandan Biden-Zelenskiy görüşmesinin yapıldığı saatlerde Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım gönderileceği bildirildi.

Buna göre ABD, Ukrayna'ya havadan karaya füze mühimmatları, HIMARS füzeleri, 155 ve 105 milimetre toplar ve Javelin tanksavarlar gibi çeşitli kalemlerde önemli miktarda silahı Kiev'e gönderecek.

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