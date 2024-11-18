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ABD Başkanı Biden'den "küresel ısınma" vurgusu

Amazon ormanlarını ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, küresel ısınma konusuna vurgu yaparak, tüm ülkelerin iklim ve çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Biden'den "küresel ısınma" vurgusu
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Görevdeyken Amazon ormanlarını ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Biden, G20 Zirvesi için gittiği Brezilya'da Amazon ormanlarını ziyaret etti.

Peru'dan Brezilya'nın Manaus kentine giden Biden, Amazon ormanları içindeki en büyük kent olan Manaus'ta yerli topluluklarla bir araya geldi.

Amazon ve Rio Negro nehirlerinin bazı bölümlerini başkanlık helikopteriyle turlayan Biden, daha sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"İklim değişikliği konusunda tüm ülkeler hassas olmalı"

İklim değişikliği konusunda tüm ülkeleri daha hassas olmaya çağıran Biden, ABD'nin Amazon ormanlarının korunmasına yönelik oluşturulan fona katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelede karbondioksit salınımının azaltılmasının yanı sıra Amazon ormanlarının korunmasının da önemli bir görev olduğunu kaydeden Biden, bu hususta Brezilya yönetimi ile çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Manaus'tan G20 Zirvesi'nin yapılacağı Rio de Janeiro kentine geçen Biden, burada 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılacak.

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