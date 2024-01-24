ABD Başkanı Biden'ın konuşması Filistin protestosuyla kesildi
ABD Başkanı Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi.
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ABD Başkanı Joe Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret ettiği Virginia'nın Manassas bölgesinde protestoyla karşılaştı. Bir grup “İsrail'in Gazze şeridinde sivillere karşı soykırıma destek veriyorsunuz” dedi.
Biden'ın konuşmasını 9-10 kez bölen grup, "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla ABD Başkanı'nın konuşmasının akışına engel oldu.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de toplantıda konuşma yaptı.