Trump'tan silahlı fotoğrafla İran'a mesaj: Artık iyi adam olmak yok

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yayınladığı gönderide İran hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, şu ifadelere yer verdi;

"İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Artık nazik adam yok"

ABD-İsrail ve İran savaşı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatmış, bunun üzerine Tahran da bölgede "ABD çıkarları" olarak nitelediği hedeflere, çoğu Körfez ülkelerinde bulunan noktalara saldırılarla karşılık vermişti.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş, ardından 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad'da görüşmeler yapılmıştı. Ancak müzakereler herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Trump daha sonra, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesin, Tahran'dan gelecek bir teklif beklenerek uzatıldığını söyledi. Washington-Tahran hattındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifini kabul etmesinin olası görünmediğini ifade etti. Tahran, bu teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını önerirken, nükleer programına ilişkin konuların daha sonraki müzakerelere bırakılmasını önermişti.