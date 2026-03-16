ABD Başkanı Donald Trump: İran ile savaş yakında sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini belirterek, İran'ın bir anlaşmaya hazır olmadığını açıkladı.

Trump, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım çünkü bunları yok etseydim, yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu. Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" dedi.