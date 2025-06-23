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ABD Başkanı Donald Trump: Hepinizi izliyorum, herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump: Hepinizi izliyorum, herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada petrol fiyatlarına yönelik çağrıda bulundu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada "Herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun. Hepinizi izliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!" ifadelerini kullandı.

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