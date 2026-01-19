  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Gazze Barış Kurulu'na davet ettiğini bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Gazze için kurulması planlanan Barış Kurulu’na davet etti. Davetin, Orta Doğu’da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm arayışlarının hız kazandığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Ayrıca Kremlin, ABD Başkanı Trump'ın teklifiyle ilgili detayları incelediklerini ve ABD'nin bu teklifin detaylarını netleştirilmesini umduklarını belirtti.

