ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da: Kendisine ikram edilen kahveyi içmedi

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Trump'ı, Riyad'daki Melik Halid Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde başta güvenlik iş birlikleri ve ekonomik anlaşmalar olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

ABD Başkanı ikram edilen kahveyi içmedi

Trump’a tören sırasında geleneksel Suudi kahvesi ikram edildi. Ancak Trump, fincanı eline almasına rağmen kahveyi içmedi. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içtiğini gören Trump, kısa bir süre ona baktı.

Trump'ın alkol ve kahve tüketmediği, sigara içmediği biliniyor.