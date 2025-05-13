ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye gelmiyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dönüm noktası olabileceği umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul’a çevrildi.

Ancak kurulacak müzakere masasında ülkelerin katılım seviyesi henüz netlik kazanmış değil.

Trump: "Belki ben de katılırım" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Trump, bir gazetecinin "İstanbul’daki görüşmelere katılacak mısınız?" sorusuna ise, “O sırada nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama eğer faydalı olacağımı düşünürsem İstanbul’a uçabilirim” yanıtını verdi.

Trump, Türkiye'ye gelmiyor

Ancak ABD'li üç kaynağın Reuters haber ajansına bildirdiğine göre perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere Başkan Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg gelecek.

Putin, İstanbul'daki görüşmelere katılacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan, Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde tüm gözlerin çevrildiği İstanbul görüşmesine ilişkin bugün açıklama geldi.

“Rus heyeti Türkiye'deki görüşmelere hazırlanıyor" diyen Peskov, "Türkiye'deki görüşmelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğini Putin uygun gördüğünde açıklayacağız. Zelenski'nin teklifine karşı yorum yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Kremlin, görüşmeye Putin'in katılıp katılmayacağına ilişkin yorum yapmadı.

Ukrayna: Putin'in İstanbul'a gelmemesi savaşı bitirmek istememesinin işareti

NTV'nin aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasının ardından Ukrayna tarafından "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istememesinin nihai işareti olacaktır" yanıtı geldi.

Zelenski'nin yalnızca Putin'le görüşeceği duyuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, zirve kapsamında yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bugün duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters’a verdiği demeçte Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle herhangi bir temasta bulunmayacağını belirtti.

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti.

"Ateşkes görüşmeleri İstanbul'da yeniden başlasın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde 2022'den bu yana süren savaşın sona ermesi için İstanbul’da bir görüşme yapılmasını teklif etmişti.

Putin, herhangi bir ön koşul olmadan müzakereye açık olduğunu belirtirken, Kiev yönetimi bu teklife olumlu yanıt vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs’ta İstanbul’da olacağını ve Putin’le yüz yüze görüşmeyi beklediğini açıklamıştı.

Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.