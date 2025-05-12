ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi başlıyor: Hangi ülkelere gidecek, gündemde ne var?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk resmî yurt dışı ziyaretini Körfez ülkelerine gerçekleştiriyor.

Bugün ABD'den ayrılacak olan Trump, yarın Suudi Arabistan'a varacak. Ardından 16 Mayıs’a kadar Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.

Ziyaret, İsrail'in Gazze'deki savaşı da dahil olmak üzere, pek çok bölgesel çatışmanın damga vurduğu çalkantılı bir döneme denk geliyor.

Gündemde hangi maddeler var?

Trump'ın bu Orta Doğu turu, 2017 yılında gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyaretin bir tekrarına benzetiliyor. Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de yapılacak görüşmelerde; enerji ve ticaret anlaşmaları, yatırım fırsatları, İsrail-Gazze ve Yemen'deki çatışmalar ile İran’ın nükleer programı gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Ancak gözlemcilere göre Trump'ın asıl hedefi, bu turdan "Amerika’yı önceliklendiren" bir lider imajıyla çıkmak.

Trump, Suudi Arabistan’ın ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünü daha önce açıklamıştı. Ziyareti sırasında bu ve benzeri büyük yatırımları güvence altına almayı hedefliyor.

Gezi programında İsrail yer almıyor

ABD Başkanı'nın gezisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik daha geniş çaplı bir işgal planladığı ve Filistinli nüfusu bölgeden sürmeye hazırlandığı bir döneme denk geliyor. Bu çerçevede Trump'ın gezi programında İsrail'e yer vermemesi dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleşebilmesi için iki devletli çözüme giden açık bir yolun şart olduğunu vurgularken; Orta Doğu’daki pek çok ülke, Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri diğer Arap ülkelerine gönderme önerisine karşı çıkıyor. Bu nedenle İsrail-Gazze savaşı, yapılacak görüşmelerin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Washington ve Tel Aviv’de, Trump’ın Gazze’de arabuluculuk rolünden geri çekildiği yönündeki kanaat güç kazanıyor.

Trump yönetimi, mart ayında çöken ateşkesten bu yana büyük bir insani kriz yaşayan Gazze’ye yönelik yardım sevkiyatını, İsrail hükümetinin doğrudan müdahalesi olmadan yeniden başlatmak üzere yeni bir yardım anlaşması müzakere etmeyi planlıyor.

Damadını mı görevlendirdi?

CNN’in haberine göre Trump, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde damadı Jared Kushner’i müzakereleri yürütmek üzere görevlendirdi.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Orta Doğu özel temsilciliği görevini üstlenen Kushner’in, Suudi Arabistan’ın İbrahim Anlaşmalarına katılımı konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağı bildiriliyor.

Ancak Kushner’in ailesinin bölgedeki ticari çıkarları, bu rolünün çıkar çatışması yaratabileceği yönünde eleştirilere yol açıyor.