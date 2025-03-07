ABD Başkanı Trump, 1 trilyon dolara Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, dört yıl içerisinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yapması karşılığında ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştireceğini açıkladı. Trump, “Son ziyaretimde 450 milyar dolarlık alım yapmışlardı. ABD’li şirketlerden askeri ekipman almak için çok para harcayacaklar” dedi.

Trump geleneği bozdu, ilk ziyaret Suudi Arabistan’a

Trump, merak edilen bu soruyu ilk ağızdan yanıtladı. ABD Başkanlarının bir gelenek olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinde İngiltere'yi ziyaret ettiğini kaydeden Trump, bu geleneği bozdu.

Başkan, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde ilk ziyaretini Suudi Arabistan Krallığı'na yapacağını açıkladı.

“Her gidişimde kârlı dönüyorum”

Suudi Arabistan'a her gidişinde kârlı olarak geri döndüğünü kaydeden Trump, "Normalde ABD Başkanları ilk yurtdışı ziyaretlerinde İngiltere'ye giderler ama Suudi Arabistan’a son gidişimde 450 milyar dolar verdiler. Amerikan şirketleri 450 milyar dolar kazandı" ifadelerini kullandı"

“1 trilyon dolarlık alım yaparsanız ‘ilk size gelirim’ dedim”

İlk yurt dışı ziyaret noktası için neden Suudi Arabistan'ı seçtiğini de açıklayan Başkan, şu ifadeleri kullandı.

Onlara "Eğer Amerikan şirketlerine 4 yıl içinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız ilk size gelirim” dedim ve bunu kabul ettiler. Bu yüzden ilk yurt dışı ziyaretimi Suudi Arabistan'a yapacağım.

“Çok para harcayacaklar”

Suudi Arabistan yönetiminin kendisine ve Amerika'ya nazik bir tutum izlediğini kaydeden Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var, bana çok iyi davranıyorlar ve Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar" diye konuştu.