ABD Başkanı Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve köklü ilişkilere değinerek, “Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur” dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümünün bu yıl kutlanacağına vurgulayan Trump, bunun ‘ironik’ görünebileceğini, fakat Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu söyledi. Trump, “Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur” ifadesini kullandı.