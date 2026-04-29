  ABD Başkanı Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur
ABD Başkanı Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump, “Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur” dedi.

ABD Başkanı Trump: Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve köklü ilişkilere değinerek, “Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur” dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümünün bu yıl kutlanacağına vurgulayan Trump, bunun ‘ironik’ görünebileceğini, fakat Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu söyledi. Trump, “Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur” ifadesini kullandı.

