ABD Başkanı Trump askeri infazın canlı yayınlanmayacağını açıklayarak kararından geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski ordu psikiyatristi ve binbaşı Nidal Malik Hasan'ın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek idam cezası infazının canlı yayınlanmayacağını duyurdu. Trump, mahkumun planlandığı gibi askeri idam mangası tarafından infaz edileceğini, ancak bu olayın herhangi bir görsel cihaz veya yayın akışı üzerinden kamusal alana aktarılmayacağını belirtti.

Kurbanların aileleri infazı yerinde takip edebilecek

Tartışmalara yol açan canlı yayın fikrinden vazgeçildiğini vurgulayan Trump, isteyen kurbanların birinci dereceden yakınlarının Teksas'taki tesiste in-person (bizzat) olarak infaza tanıklık edebileceğini ifade etti. Açıklamasında, birçok iyi niyetli vatandaşın bu ölümün ekrandan izlenmesini istemediğini dile getiren ABD Başkanı, ailelerin adaletin tecellisine şahit olabileceğini kaydetti.

Tartışmaların arka planı ve gelen tepkiler

Pentagon yönetimi, söz konusu infazın canlı yayımlanmasının benzer terör eylemleri için caydırıcı bir unsur olabileceğini savunmuştu. Ancak bu plan, hem siyasi çevrelerden hem de dini otoritelerden yoğun eleştiri ve kınama almıştı. Cumhuriyetçi Partiden bazı milletvekilleri ve senatörler de halka açık infazların toplumsal ahlakı zedeleyebileceği ve aşırılık yanlısı grupların propagandasız araçlarına dönüşebileceği yönünde endişelerini dile getirmişti. Gelen küresel tepkiler ve siyasi baskıların ardından Washington yönetimi canlı yayın kararından resmi olarak geri adım atmış oldu.