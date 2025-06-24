  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
Takip Et

ABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkesin devreye girdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump: Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

12 gün sonra gelen ateşkesin ardından yeni gelişme! İsrail: İran füzeyle saldırdıİran basını 'ateşkes başladı' dedi, İsrail sessiz! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı (Video)Dünya
Trump'tan İsrail ve İran ateşkesi ile ilgili yeni açıklama: Aynı anda bana gelip, barış dedilerTrump'tan İsrail ve İran ateşkesi ile ilgili yeni açıklama: Aynı anda bana gelip, barış dedilerDünya

 

 

Dünya
12 gün sonra gelen ateşkesin ardından yeni gelişme! İsrail: İran füzeyle saldırdı
SON DAKİKA...
Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider
Trump, Fed Başkanı Powell'a eleştirilerini sürdürdü: Umarım Kongre bu inatçı kişinin üzerine gider
Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto
Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto
İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı!
İsrail, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı!
Trump, İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü
Trump, İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü
İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere saldırı düzenledi! 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere saldırı düzenledi! 20 Filistinli yaşamını yitirdi