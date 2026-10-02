ABD Başkanı Trump: Avrupa, büyük miktardaki dizel yakıt stoklarını piyasaya sürmeyi kabul etti
G7 ülkeleri, artan yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarından dört ay boyunca 100 milyon varile kadar miktarı piyasaya sürme kararı aldı. Kararı açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adımın yakıt fiyatlarında düşüşü tetiklemesini hedeflediklerini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'nın dizel stoklarının büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı.
G7 ülkeleri, artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarda serbest bırakacak.
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından koordine edilen karar, önümüzdeki dört ay boyunca gerçekleştirilecek. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Aynı zamanda G7 ülkelerinin şu anki başkanlığını yürüten Macron, G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti.
Kararın açıklanmasından sonra Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi.
Trump'tan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın, bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini duyurdu.
Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "Süreç derhal başlayacak" dedi.