  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Gazze toplantısına başkanlık edecek
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Gazze toplantısına başkanlık edecek

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı toplantıya başkanlık edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Gazze toplantısına başkanlık edecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.

Kapsamlı 'Gazze' toplantısı yapılacak

Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Gazze için savaş sonrası plan masaya yatırılacak

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüşecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.

Trump: Çok kısa sürede Fed'de çoğunluğu elde edeceğizTrump: Çok kısa sürede Fed'de çoğunluğu elde edeceğizEkonomi
Trump: Dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacakTrump: Dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacakDünya
Dünya
ABD'de tarihi dava! ChatGPT'ye 'ölüm' suçlaması: Oğlumuzu intihara sürükledi
ABD'de tarihi dava! ChatGPT'ye 'ölüm' suçlaması: Oğlumuzu intihara sürükledi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi
Macron’dan Netanyahu'ya Gazze mesajı: İşgal zafer getirmez
Macron’dan Netanyahu'ya Gazze mesajı: İşgal zafer getirmez
Rusya, Gazze için BMGK’da ilerlemenin önünde ABD’yi engel görüyor
Rusya, Gazze için BMGK’da ilerlemenin önünde ABD’yi engel görüyor
Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem
Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem
Trump: Dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak
Trump: Dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak