ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler binasına geldi: Gündeminde neler var?

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler’in (BM) 81. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York’taki BM Genel Merkezi’ne geldi.

BM Genel Kurulu’nun 81. oturumunda devlet ve hükümet başkanlarının genel görüşmeleri bugün başlarken, Trump’ın konuşması uluslararası gündemin kritik başlıklarının ele alındığı bir döneme denk geldi.

22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek genel görüşmelerde yaklaşık 130 dünya liderinin konuşması bekleniyor.

Gündemin ilk sırasında İran savaşı

Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının merkezinde, ABD ile İran arasında yaklaşık yedi aydır devam eden savaşın olması bekleniyor.

Reuters’ın ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, savaşın İran’ın nükleer silah elde etmesini engellediğini savunacak ve yönetiminin barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Trump’ın konuşmasında BM ve diğer uluslararası kuruluşların ABD’nin egemenlik alanına müdahale ettiğini düşündüğü konulara da değinmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Genel Kurul toplantıları için New York’a hareket ederken, Tahran’ın ABD ile yeni müzakerelere ilişkin temkinli tutumu dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise daha önce New York’a ulaşmıştı.

Trump’tan yoğun diplomasi trafiği

Trump’ın BM programı yalnızca Genel Kurul konuşmasıyla sınırlı kalmayacak.

ABD Başkanı’nın gün içinde aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’in de bulunduğu çok sayıda liderle görüşmesi planlanıyor.

Körfez ülkelerinin liderleriyle yapılacak toplantıda da İran ve bölgedeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Trump’ın Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Savaşın cephe hattında önemli bir değişiklik yaşanmazken, Rusya ve Ukrayna arasında hava saldırıları devam ediyor.

BM’de savaşlar ve küresel krizler öne çıkıyor

Trump’ın Genel Kurul’a hitap ettiği gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de son kez Genel Kurul konuşması yaptı.

Görev süresi 31 Aralık’ta sona erecek Guterres, konuşmasında savaşların sona erdirilmesi, yapay zekanın denetlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve BM kurumlarında reform çağrısında bulundu.

Guterres ayrıca Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve insani yardımın ulaştırılması çağrısı yaptı.

BM’nin 81. Genel Kurulu, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla yürütülüyor.