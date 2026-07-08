ABD Başkanı Trump: Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan temasın ardından kameraların karşısına geçen Trump, görüşmenin içeriği ve gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte ABD'li liderin açıklamalarından öne çıkanlar...

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunurken, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon sinyali verdi. Erdoğan ile uzun yıllara dayanan dostluklarına dikkat çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır dostum. Güçlü bir lider ve çok başarılı bir iş çıkardı. Her şey harikaydı." ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Tahran yönetimine yönelik sert mesajlar vererek, "İran'ı muhtemelen bu gece çok sert şekilde vuracağız." dedi.

"İran'ın nükleer silah üretmemesi gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump, "İran'ı yok ediyoruz, hava gücü yok oldu İran'ın. İran'ın deniz kuvvetleri kalmadı, hava gücü kalmadı. Biz 200 kişi kaybettik ABD olarak. Obama aslında onlara fon verdi, 1.7 milyar dolar sağladı. Aacaba Obama bu paraları verirken ne düşünüyordu. Bu arada yanlış ülkeye verdiler bu paraları açık konuşmak gerekirse. Yanlış ülkeye para akıttılar. Ben bunu Obama Nükleer Kötü Sözleşmesi olarak adlandırıyorum.

İran'ın nükleer silah üretmemesi gerekiyor. Bizim sözleşmemiz bu şekilde olacak. Şimdi İran'ın nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz. Biz 8 savaşa son verdik. İran 47 yıldır yanlış hareket ediyor. Orta Doğu'da ve başka yerlerde katliama neden oldular. Askerlerimizi öldürdüler. İran'da yapılan bombalar bunlar." dedi

"Rusya savaş konusunda hep güçlü olmuştur"

Ayrıca Trump Rusya-Ukrayna savışına dair, "Zelenski ile iyi bir ilişki geliştirdik. Başlangıç noktasındayız daha bu son değil. Ukrayna halkı harika. Zelenski ile iyi bir görüşme yaptık. Çok fazla savaşı sonlandırdık. Zelenski de zor Putin de zor bir karakter. Zelenski çok verimli çalışıyor, harika bir insan. Rusya savaş konusunda hep güçlü olmuştur. Ukraynalılar da Ruslara benziyor, aslında anlaşabilirler, bu kötü bir savaş. Putin de bence artık çözüm istiyor. Tüm hayatım anlaşmalarla, sözleşmelerle geçti. Bu işi iyi yapıyorum. Zelenski ülkesini yeniden inşa etmek istiyor. Bence Zelenski harika bir ülke oluşturacak. Ukrayna'nın mineralleri son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye hitaben, "Size Patriot hava savunma sistemlerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Böylece yeterli Patriot sağlamadığımız yönündeki şikayetler de sona erecek." ifadelerini kullandı.

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