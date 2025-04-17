  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump: Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor
Takip Et

ABD Başkanı Trump: Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarifeler konusunda Çin dahil her ülkenin kendileriyle görüşmek istediğini yazdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump: Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Çin dahil her ülkenin kendileriyle görüşmek istediğini belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Japon yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor" ifadesini kullandı.

Trump, Meksika ve Japonya heyetleriyle görüştü

Trump, konuya ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Dün Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, üst düzey Japon ticaret temsilcileriyle de bir araya geldiğine işaret etti.

Başkan Trump, Japon heyetle de verimli bir toplantı yaptığını vurgulayarak, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor. Bugün İtalya" ifadelerini kullandı.

Trum İtalya Başbakanı Meloni ile görüşecek

Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Söz konusu görüşmede savunma ve enerji gibi konuların yanı sıra tarifelerin de ele alınması bekleniyor.

İddia: Trump, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih ettiİddia: Trump, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih ettiDünya
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a faiz öfkesi: Geç kaldı!Trump'tan Fed Başkanı Powell'a faiz öfkesi: Geç kaldı!Küresel Ekonomi
Dünya
İsrail'in Gazze soykırımı davası: Uluslararası Adalet Divanı savunma süresini uzattı
İsrail'in Gazze soykırımı davası: UAD savunma süresini uzattı
Rusya'nın eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şamarin'e 7 yıl hapis cezası
Rusya'nın eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şamarin'e 7 yıl hapis cezası
Putin ve Al Sani'den Suriye mesajı: Bağımsız bir devlet olarak kalmasını destekliyoruz
Putin ve Al Sani'den Suriye mesajı: Bağımsız bir devlet olarak kalmasını destekliyoruz
Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine dair açıklama
Irak Başbakanı Sudani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine dair açıklama
Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı Kuveyt’te gerçekleşti
Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı Kuveyt’te gerçekleşti
İddia: Trump, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih etti
İddia: Trump, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih etti