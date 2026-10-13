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ABD Başkanı Trump: Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Trump: Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmüyorum
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aşırı solcu" olarak tanımladığı kişilerin, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorumunu gördüğünü belirten Trump, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ve Rusya'ya atıfta bulunarak, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız" ifadesini kullandı.

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