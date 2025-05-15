ABD Başkanı Trump: Cuma günü İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı olan Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor.

"Ben gelmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım"

İstanbul'daki Ukrayna Rusya görüşmelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, bir kez daha İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini verdi.

ABD lideri, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı"

Trump, dün Suriye cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeyi ele alarak, "Ülkenin yeni lideriyle tanıştım, güçlü bir geçmişi var ve kendisinden çok hoşlandım, harika bir temsilci olacağını düşünüyorum" dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ısrarcı olduğunu vurgulayan Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beni aradı ve 'Bunu yapmanın bir yolu var mı?' diye sordu. Eğer bunu yapmazsak onların hiçbir şansı kalmayacaktı. Ben de yaptım" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımların farkında bile değildim"

ABD lideri, Suriye'deki yaptırımların çok uzun yıllardır yürürlükte olması nedeniyle farkında bile olmadığını aktararak, "Bildiğiniz gibi, ülkenin tepesinde büyük bir değişiklik yaşandı. Ve onlara bir şans vermemiz gerekiyor diye düşündüm" diye konuştu.

Yaptırımların çok ağır olduğunu kabul eden Trump, "Bu yaptırımlarla hiçbir şansları yoktu. Üst düzey yaptırımlardı. Kimse onlarla baş edemiyordu. Suriye’yi aramak bile mümkün değildi" diye de ekledi.

Zelenski, Ankara yolunda

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugünkü zirve öncesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Heyetler arası görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Rus heyeti Türkiye'ye geldi

İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye’ye ulaştığı bildirildi.

Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.

Neler oldu?

Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor. ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile birlikte geleceği açıklanmıştı.

Trump: Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" dedi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.

Zelenski: Putin gelmezse Ankara'da kalacağım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski önceki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmazsa yalnızca Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini söylemişti.

Trump ve Putin’in görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilirken, Kremlin’den dün yeni bir açıklama geldi.

"Rus heyeti, Ukrayna heyetini İstanbul'da bekleyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Putin'in İstanbul'daki barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" dedi.

"Putin gelirse Trump da gelecek"

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ise önceki günlerde Putin'in İstanbul'a gelmesi durumunda Trump'ın da orada olacağını duyurmuştu. Ateşkes olmadan bir barış müzakeresi yapılamayacağını söyleyen Kellogg, kendilerinin İstanbul'a gitmeye hazır olduklarını belirmişti.

Zelenski: Trump'ı da davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de önceki gün Rusya-Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Trump'ı da davet ettiklerini ve zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini istediklerini açıklamıştı.