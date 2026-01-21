Trump: Grönland’ı satın almak için derhal müzakereler başlatmak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında konuştu. Grönland başta olmak üzere jeopolitik gerilimlere yönelik açıklamaları beklenen Trump konuşmasında NATO, Avrupa ve beklendiği gibi Grönland’a yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'de enflasyonu yendiklerini belirtirken, “tarihimizin en hızlı dönüşümünün ortasındayız” dedi.

Trump’ın açıklamaları şu şekilde devam etti.

Çekirdek enflasyon %1,5, dördüncü çeyrek büyüme tahmini %5,4. Göreve geldiğimden beri 1,2 milyon kişinin açlık sınırından dönmesini sağladık. Politikalarım büyümeyi daha da artırabilir. ABD şu anda tarihindeki en dramatik büyümeyi yaşıyor. ABD ekonomisi IMF'in öngördüğü oranın iki katı hızla büyüme yolunda.

Kamu tarafında 100 milyar dolarlık kesintiye gittik, bu da ekonomiyi olumlu etkiledi. Regülasyonlarda da kesintiye gitmeyin talimatını verdim.

"Hisse senedi piyasalarında patlama yarattı"

Tarifelerle birlikte inanılmaz derecede büyüyen ticaret açığımızı düşürdük. Aylık ticaret açığımızı yüzde 77 oranında düşürdük. Tarihi ticaret anlaşmaları gerçekleştirdik. Bu durum hisse senedi piyasalarında patlama yarattı. ABD doğal gaz üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. ABD'nin günlük petrol üretimi 730.000 varil arttı. ABD'de benzin fiyatları yakında galon başına 2 doların altına inecek.

Vergileri düşürüyoruz, enerji tesisleri açıyoruz. Gümrük tarifeleri ticaret açığını radikal bir şekilde azalttı. ABD'de seçim zaferinden sonra enerji çöküşünün önüne geçildi.

Venezuela'ya da yardım ediyoruz. Uzun vadede orası güzel bir ülke olacak.

Nükleer enerjiyi destekliyoruz, yapay zekada dünyaya yön veriyoruz. Yapay zekada çok iyi durumdayız, Çin'den daha fazla üretiyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bize saygı duyuyor.

"Avrupa doğru yönde ilerlemiyor"

İnsanlar benden memnun. Avrupa’daki bazı yerler artık tanınamaz halde. Avrupa doğru yönde ilerlemiyor. Avrupa'nın iyi bir yere gitmesini istiyorum ama gitmiyor. Yeşil enerjiye odaklanmak, kitlesel göç Avrupa'ya zarar verdi.

Almanya'nın enerji sorunları mevcut şansölyenin suçu değil. Almanya Şansölyesi Merz harika iş çıkarıyor. Avrupa'nın, İngiltere'nin çok iyi olmasını istiyorum. Çok zengin rezervlerin üzerinde oturuyorlar. Medeniyet olarak Avrupa ile paylaştığımız derin bağlarımız olduğuna inanıyoruz.

"Grönland’ı satın almak için müzakereler başlatmak istiyoruz"

Grönland'ı konuşmamın dışında tutacaktım. Hiçbir ülke ABD dışında Grönland'a sahip olmamalıdır. İki hafta önce Venezuela'da olanlara bakın.

ABD, Grönland'ı kurtardı ve 2. Dünya Savaşı sonrası Danimarka'ya geri verdi. Bize hiç teşekkür etmediler. Şimdi çok büyük bir riskle karşı karşıya durumdalar. Bizden başka hiçbir ülke Grönland'ı koruyamaz.

İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir zafer kazandık. Eğer biz olmasaydık, hepiniz Almanca ve biraz da Japonca konuşuyordunuz.

ABD, Avrupa halkını çok önemsiyor. Grönland, kritik stratejik konumda savunmasız durumda.ABD, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Grönland’ı elinde tutmalıydı. Grönland, Batı Yarımküre’nin kuzey sınırında yer alıyor, Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır, bizim toprağımızdır.

Grönland’ı satın almak için derhal müzakereler başlatmak istiyoruz. Grönland’ı güvence altına alabilecek konumda olan tek ülke ABD’dir, başka hiçbir ülke veya ülke grubu bu durumda değil. Grönland, NATO için bir tehdit oluşturmaz; aksine güçlendirir. Bu sadece NATO'nun güçlenmesi için yapılacak. Biz çok şey veriyoruz ve bunun karşısında çok az şey alıyoruz.

"ABD, NATO tarafından çok adaletsiz şekilde muamele görüyor"

ABD, NATO tarafından çok adaletsiz şekilde muamele görüyor. NATO ve Avrupa, ABD’nin yaptığı çalışmaları takdir etmiyor. Ben uzun süredir NATO'yu eleştiriyorum. Ukrayna'daki savaş iyi bir örnek.

Grönland’ı almak için güç kullanamayacağım. ABD’nin tek istediği Grönland. Biz NATO'dan hiçbir şey istemedik, hiçbir şey de almadık, savaş gemilerini geri çekiyoruz.

ABD, Grönland’ı elde etmek için aşırı güç kullanmak istemiyor. Altın kubbeyi inşa edeceğiz, bu Kanada'yı da savunacak. Carney, Davos konuşmasında ABD’ye pek minnettar değildi.

"Putin ile görüşüyoruz"

Ukrayna bir ‘kan gölü’, bunu durdurmak istiyoruz. Putin ile görüşüyoruz, o bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy ile bugün biraraya geliyorum. Zelenskiy'in de anlaşma yapmak istediğine inanıyorum.

NATO ile yüzde yüz birlikte olacağım fakat bizim orada olacaklarından emin değilim.. Eğer bize saldırı olursa NATO’nun yanımızda olacağından emin değilim. Şimdi sadece bir parça buz istiyorum, çok küçük bir talep.

Grönland bir buz parçası, çok küçük bir şey. Kendimizi korumak için bir parça buz istiyoruz. Evet ya da hayır diyebilirsiniz, biz bunu hatırlayacağız.

"Fiyatlar aşağı iniyor"

Borsadaki düşüş ‘önemsiz’, borsa ikiye katlanacak. Yeni savunma yasalarıyla ABD silahları daha hızlı üretecek. Mortgage fiyatları, kiralar ve otomobil ödemeleri aşağı doğru gidiyor.

Savunma şirketlerinin hisse geri alımına artık izin verilmiyor. Sınırlarımız, ekonomimiz çok güçlü, ulusal güvenlik ekonomik refahla mümkün olabilir.

Kredi kartı harcamaları çok yükselmiş durumda, görmediğimiz seviyelerde. Amerikan rüyasının yapı taşını geri getiriyorum. Tarifeler olmasaydı ilaç fiyatlarında düşüş yaşanmasını başaramazdık.

Evler şirketler için değil, insanlar için inşa edilir. Büyük kurumsal yatırımcıların ev satın almasını yasaklayan kararı imzaladım. Konut değerlerine zarar verecek hiçbir şey yapmayacağız

Kongre’ye kredi kartı faiz oranlarını bir yıl boyunca %10 ile sınırlandırma çağrısı yaptım. Çok daha düşük faiz oranı ödemeliyiz. ABD herhangi bir ülkeden daha düşük faiz ödemeli.

Fed Başkanı seçimi

Bessent ve Lutnick harika bir iş çıkarıyor. Powell faiz oranlarında çok geç kaldı. Fed başkanlarının değişme şekli biraz sadakatsizlik gibi. Yeni Fed başkanının doğru işi yapmasını umuyorum. Yeni Fed başkanı çok saygı duyulan biri olacak.

Yeni Fed başkanını çok uzak olmayan bir gelecekte açıklayacağız. Her Fed başkanı adayıyla yapılan mülakat harika geçti.