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ABD Başkanı Trump: Depremden etkilenen Venezuela’ya yardıma hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremin vurduğu Venezuela’ya yardım etmeye hazır olduklarını belirterek, "Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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ABD Başkanı Trump: Depremden etkilenen Venezuela’ya yardıma hazırız
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Venezuela’da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi.

Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu söyleyen Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" dedi. ABD’nin Venezela’ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.

Venezuela şiddetli depremlerle sarsılmıştı

Venezuela’da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılar başkent Karakas ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.

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