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ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, "Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en güçlü ordusunu ben inşa ettim" dedi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
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ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı.

Trump: Orduyu ben güçlendirdim

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, "Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askeri akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim" dedi. 

"Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz"

ABD Başkanı, "Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz ve ordumuzu asli görevine; düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında hafta başında açıkladığı "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi’ne de değinerek, "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi'ni anavatanımızı ve West Point’i saldırılardan korumak için inşa ediyoruz. Ve bu sistem, ben görevden ayrılmadan önce tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz"

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Altın Kubbe’nin karadan, denizden ve uzaydan fırlatılabilecek tehditlere karşı önleyici kabiliyete sahip olacağını açıklamıştı. Trump, "Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde" ifadelerini kullanarak, sistemin ABD topraklarına dönük saldırı risklerini büyük oranda azaltacağını belirtmişti. Sistemin caydırıcı olduğunu vurgulayan Trump, "Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız" açıklamasında bulunmuştu.

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