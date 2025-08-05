ABD Başkanı Trump: Fed Başkanı'nı çok yakında açıklayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC’ye özel açıklamalar yaptı.

Tarım dışı istihdam verisiyle ilgili konuşan Trump, “İş gücü istatistikleri eski ve son derece politik. Onlara ‘Bu rakamları nasıl buldunuz?’ diye sordum, son derece politikler” ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Jerome Powell için eleştirilerde bulunan Trump, “Powell son derece politik biri. Faiz düşürme konusunda çok geç kalıyor” dedi.

Fed başkanlığı için olası isimlere de değinen Trump, “Hem Kevin Hassett hem de Kevin Warsh çok iyi Fed adayları. Aklımda iki Kevin dışında iki aday daha var. Bessent mevcut görevinde kalmak istiyor. Ancak Bessent’e Fed başkanlığı görevini önermeyeceğim. Fed başkanını çok yakında açıklayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Trump, “Enerji fiyatları düşerse Putin insanları öldürmeyi durduracak. Enerji fiyatlarını düşürürseniz Putin savaşmayı durduracak, çünkü ekonomileri çok kötü” dedi.

"Hisse senedi fiyatları çok yükseldi"

ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, “Ben gelmeden önce çok kötü bir durumdaydık. Hisse senedi fiyatları çok yükseldi” diye konuştu.