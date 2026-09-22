ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Macron, Trump ile "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump ile özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la çatışmalar konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını kaydeden Macron, "Konuştuğumuz diğer konu Kızıldeniz'deki durumdu. Bu, küresel fiyatlar açısından önemli. Ardından Ukrayna ve Rusya hakkında uzun bir görüşme yaptık" dedi.