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ABD Başkanı Trump: Gazze halkı açlıktan ölüyor

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Gazze'ye dair değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Trump: Gazze halkı açlıktan ölüyor
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Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.

"Gazze'de insanlar açıktan ölüyor"

Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

"Putin ile bir araya gelmeliyiz"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelenskiy ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

"Suriye yaptırımlar nedeniyle toparlanamadı"

Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.

Trump, Şara ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki yeni liderle tanıştım. Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı." diye konuştu.

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