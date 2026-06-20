ABD Başkanı Trump: Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor



ABD Başkanı Donald Trump, Katar tarafından hediye edilen 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 model uçağı, "Air Force One" koduyla bilinen yeni başkanlık uçağı olarak tanıttığı programda konuştu.

Burada İran ve Orta Doğu’ya ilişkin gelişmelere değinen Trump, yaklaşık 700 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekte olduğunu söylerken, "Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce kimsenin görmediği bir hızla geçiyor" dedi. Trump, "Petrol her yere yayılmış durumda. Petrol fiyatlarının öyle düştüğünü göreceksiniz ki. Umarım şirketler bundan memnundur" ifadelerini kullandı.

"Biraz Venezuela alıyor, biraz biz alıyoruz"

ABD’nin çok sayıda zafer elde ettiğini de sözlerine ekleyen Trump, "Venezuela’da büyük bir zafer elde ettik. Şu an oradaki yönetimle gerçekten çok iyi durumdayız. Büyük şirketlerin hepsi orada. Petrol şirketleri sondaj kuleleri kuruyor. Savaşın maliyetini kat kat fazlasıyla çıkardık. Biz yönetiyoruz" dedi. Venezuela’nın çok mutlu bir ülke haline geldiğini söyleyen Trump, "Çünkü daha önce hiç bu kadar para kazanmamışlardı. Biraz Venezuela alıyor, biraz biz alıyoruz" dedi.

"Venezuela yüzünden biraz şımardık ama"

ABD’nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu savunan Trump, "Bunu İran’da gördünüz. Neredeyse bir hafta içinde donanmalarının tamamını etkisiz hale getirdik. Tüm hava kuvvetlerini, füze savunma sistemlerini, radarlarını. Her şeyi etkisiz hale getirdik" dedi. İran’a yönelik operasyonun da oldukça hızlı tamamlandığını ve bazı medya kuruluşlarının yeterince hızlı olmadığını savunabileceğini kaydeden Trump, "Yaklaşık bir hafta sürdü. Venezuela yüzünden biraz şımardık ama bu operasyona eşdeğer hatta eşit olduğunu söyleyebilirim" dedi. Trump, "Dün gece imzalanan bir anlaşmamız var. Onlara 60 gün süre verildi. Anlaşma yapmak zorundalar. Aksi halde hoşlarına gitmeyecek şeyler yapacağız. Fakat durumun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence her şey çok iyi olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Eğer bunu yapmak zorunda kalırsak, o zaman petrolün boğazdan bu kadar hızlı çıktığını göremezsiniz. Zira milyar dolarlık gemilerin sahipleri, üzerlerinden füzelerin uçmasından hoşnut olmaz. Suların mayınlarla dolu olmasından da hoşnut olmazlar" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en lüks uçağı olarak kabul ediliyor"

Katar tarafından kendisine hediye edilen uçağa ilişkin olarak Trump, "Biraz sıkışmış durumdaydık ve bekliyorduk. Benim "sıradan (Boeing) 747" dediğim uçakları bekliyorduk. Ben de Katar Emirine "Yeni aldığınız 747’yi kullanabilir miyiz?" diye sordum. İlk duyduğumuzda uçağın sadece 800 saat uçuşu olduğunu öğrendik. Bu, neredeyse yepyeni bir uçak demek" dedi. Trump, Katar Emirine "Bizim uçaklarımız oldukça yaşlı, bir süre sizinkini kullanmak isteriz" dediğini aktardı.

Yeni başkanlık uçağının çok özel olduğunu ve "dünyanın en lüks uçağı" kabul edildiğini söyleyen Trump, "Yapıldığı dönemde muhtemelen bir daha hiç görülmeyecek bir seviyede üretildi" dedi. Trump, Katar tarafından hediye edilen uçağın bazı değişikliklere tabi tutularak "uçan bir Beyaz Saray’a dönüştürüldüğünü" söyledi. Trump, eski başkanlık uçağı VC-25A’nın G7 zirvesinden dönüş ile son yolculuğunu yaptığını ve muhtemelen müzeye çevrileceğini de açıkladı.

"Türkiye’yi ziyaret edeceğim"

Çok uçak seyahati gerçekleştirdiğinden bahseden Trump, "Türkiye’yi ziyaret edeceğim. Yılın bir noktasında tekrar Çin’e gideceğim. Başkan Xi eylülde buraya geliyor, ancak Çin’de düzenlenecek büyük bir konferans için yeniden Çin’e gideceğim" dedi.

"Başkan Xi’den İran’a karışmamasını rica ettim"

Açıklamaları sırasında Çin’e İran konusundaki tutumu için bir kez daha teşekkür eden Trump, "Başkan Xi’den İran’a karışmamasını rica ettim. Petrolün yüzde 50’sini bu boğazdan alıyorlar ama kendisinden müdahil olmamasını istedim. O da olmadı. Aslında bu çok nazik bir davranış. Bu yüzden bunu takdir ediyorum" dedi.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz"

Kendi yönetiminden önce Ukrayna’ya yapılan silah hibelerine eleştirilerini sürdüren Trump, kendi döneminde Ukrayna’ya sağlanan silah ve ekipmanın parasının ödendiğine işaret etti. Trump, "Ve Avrupalılarla birlikte Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor. Geçen hafta çoğu asker olmak üzere 34 bin kişinin öldüğü bildirildi" dedi.

Ukrayna’daki savaşı sona erdirmenin tahmininden zor olduğunu gördüğünü vurgulayan Trump, "Yine de bunu başaracağız" dedi.