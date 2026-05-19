ABD Başkanı Trump gıda işine girdi: Japon suşi zincirinin hisselerini satın aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hükümet Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayınlanan son bir rapora göre, Japon suşi zinciri işletmecisi Kura Sushi'nin Amerikan iştiraki Kura Sushi USA'da milyonlarca dolar değerinde hisse satın aldı.

Dosyada belirtildiğine göre Trump, Kura Sushi hisselerini 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında bir fiyattan satın aldı. Kura Sushi USA, 2019 yılında Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı ve dünyanın en büyük ekonomisinde suşi restoranları işletiyor.

Nvidia, Adobe, Oracle ve Boeing hisseleri dikkat çekti

OGE'nin 14 Mayıs'ta yayınlanan periyodik işlem raporuna göre, Trump bu yılın ilk üç ayında 3 bin 600 kez menkul kıymet ve belediye tahvili alım satımı yaptı.

Nikkei Asia'nın haberine göre, Kura Sushi'nin yanı sıra Trump, yarı iletken devi Nvidia, yazılım şirketi Adobe, bulut bilişim şirketi Oracle ve uçak üreticisi Boeing gibi ABD'nin önde gelen şirketlerinde de hisse satın aldı.

Trump'ın varlıklarının bir kısmıyla ilgili bilgileri açıklaması gerekiyor. Trump ve aile üyeleri, kripto para birimi, askeri insansız hava araçları, kritik mineraller ve nükleer enerji de dahil olmak üzere Washington tarafından desteklenen sektörlerde yatırım yapıyor ve işletmeler işletiyor.

Forbes'a göre, Trump'ın net serveti, ikinci görev dönemine başlamadan önce 2024'te 2,3 milyar dolardan 2026'da 6,5 milyar dolara yükseldi.