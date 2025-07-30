ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak

ABD Başkanı Trump, kalan ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı gümrük vergisi son tarihinin bu cuma günü son olduğunu hatırlatarak sürenin uzatılmayacağını söyledi.

“Amerika için büyük bir gün”

Trump kendi sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada "Son tarih 1 Ağustos ise, 1 Ağustos, kararım kesin ve uzatılmayacak. Amerika için büyük bir gün" dedi.