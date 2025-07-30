  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
Takip Et

ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile henüz anlaşmaya varamayan ülkelere gümrük vergileri uygulamaya başlanması için belirlediği son tarihi uzatmayacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
Takip Et

ABD Başkanı Trump, kalan ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı gümrük vergisi son tarihinin bu cuma günü son olduğunu hatırlatarak sürenin uzatılmayacağını söyledi.

“Amerika için büyük bir gün”

Trump kendi sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada "Son tarih 1 Ağustos ise, 1 Ağustos, kararım kesin ve uzatılmayacak. Amerika için büyük bir gün" dedi.

Trump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecekTrump: Hindistan yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecekKüresel Ekonomi
BofA: Küresel ekonomide stagflasyon senaryosu rafa kalktıBofA: Küresel ekonomide stagflasyon senaryosu rafa kalktıKüresel Ekonomi
Dünya
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli
ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli