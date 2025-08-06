  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump hafta sonuna kadar Fed üyesini seçecek
Takip Et

ABD Başkanı Trump hafta sonuna kadar Fed üyesini seçecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Adriana Kugler'in yerine geçecek ismi hafta sonuna kadar açıklayacağını duyurdu. Fed Başkanlığı için ise dört adayın değerlendirildiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump hafta sonuna kadar Fed üyesini seçecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini belirtti.

Beyaz Saray'da basın açıklaması

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed yönetim kurulunda boşalacak koltuk için bir isim belirleyip belirlemediği sorulan Trump, "Hafta sonundan önce karar vereceğim" dedi.

Birden fazla aday masada

Söz konusu görev için birkaç adayları olduğunu belirten Trump, Fed Başkanlığı için de değerlendirme yaptıklarını ve aday sayısının şu anda dörde indiğini kaydetti.

Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu yineledi.

Kugler 8 Ağustos'ta ayrılıyor

Fed'den geçen hafta yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu bildirilmişti.

Trump'tan faiz yorumu: Kugler ile Powell anlaşamadı

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürmüştü.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hangi kararlar alındı, komisyon nasıl çalışacak?Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hangi kararlar alındı, komisyon nasıl çalışacak?Gündem

 

Dünya
Gazze'de son 24 saatte ikisi çocuk, beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte ikisi çocuk, beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
California'daki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu
California'daki yangınlarda 330 kilometrekareden fazla alan kül oldu
OpenAI, çalışanların hisselerini satın alacak
OpenAI, çalışanların hisselerini satın alacak
Hindistan'da heyelan felaketi: 4 kişi öldü, 100 kişi kayıp
Hindistan'da heyelan felaketi: 4 kişi öldü, 100 kişi kayıp
Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor
Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor
Kansere yenik düştü: Ünlü oyuncu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti
Kansere yenik düştü: Ünlü oyuncu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti