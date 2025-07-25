ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşma yapmak istemedi, artık avlanacak

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyleyerek "Anlaşma yapmak istemediler o zaman sonuç belli, Hamas artık avlanacak.

"Bence onlar ölmek istiyor ve bu çok kötü"

Bence onlar ölmek istiyor ve bu çok kötü. İşin bitirilmesi gereken bir noktaya geldik. Onlar (İsrailliler) savaşmak ve alanı temizlemek zorunda kalacaklar. Onlardan (Hamas'tan) kurtulmamız gerekecek." dedi.