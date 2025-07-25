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ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşma yapmak istemedi, artık avlanacak

Trump, Hamas’ın ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşma yapmaya yanaşmadığını belirterek, “Anlaşma istemediler, o halde sonuç ortada: Artık Hamas avlanacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşma yapmak istemedi, artık avlanacak
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ABD Başkanı Trump, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyleyerek "Anlaşma yapmak istemediler o zaman sonuç belli, Hamas artık avlanacak.

"Bence onlar ölmek istiyor ve bu çok kötü"

Bence onlar ölmek istiyor ve bu çok kötü. İşin bitirilmesi gereken bir noktaya geldik. Onlar (İsrailliler) savaşmak ve alanı temizlemek zorunda kalacaklar. Onlardan (Hamas'tan) kurtulmamız gerekecek." dedi.

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