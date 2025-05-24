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ABD Başkanı Trump: Harvard Üniversitesi yöntemlerini değiştirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen ve uluslararası öğrenci kabul programını durdurmaya çalıştığı Harvard Üniversitesi'nin "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" bildirdi. Trump, Harvard'a milyarlarca dolar ödendiğine dikkati çekerek, "Ne kadar saçma değil mi? Milyarlarca dolar... Ayrıca bağışları 52 milyar doları buluyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Trump: Harvard Üniversitesi yöntemlerini değiştirmeli
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CBS News'un haberine göre, Trump, Oval Ofis'te Harvard Üniversitesi hakkında basına konuştu.

"Harvard'a milyarlarca dolar ödeniyor"

Trump, Harvard'a milyarlarca dolar ödendiğine dikkati çekerek, "Ne kadar saçma değil mi? Milyarlarca dolar... Ayrıca bağışları 52 milyar doları buluyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bütçesi hakkındaki yorumlarının ardından Trump, Harvard'ın "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirtti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek, okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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