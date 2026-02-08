  1. Ekonomim
ABD Başkanı Trump, Honduras Devlet Başkanı Asfura ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Honduraslı mevkidaşı Nasry Asfura, Florida'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Honduras Devlet Başkanı Asfura ile görüştü


ABD Başkanı Donald Trump ile Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, Florida'da görüştü. Trump, sanal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “Ona seçimlerde güçlü bir destek verdim ve seçimleri kazandı” ifadesini kullandı.

Trump, Asfura ile ‘Önce Amerika’ değerlerini paylaştıklarını belirterek, “Güvenlik konusunda güçlü bir ortaklığımız var, tehlikeli karteller ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele, yasa dışı göçmenlerin ve çete üyelerinin ABD'den sınır dışı edilmesi konularında birlikte çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Asfura ile iki ülke arasında yatırım ve ticaret konularını da ele aldıklarını bildirdi.

