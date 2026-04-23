ABD Başkanı Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemileri vuracağız

ABD ile İran arasında uzatılan ateşkes sonrası diplomasi trafiğinin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve deniz kontrol tedbirlerini kaldırma niyetinde olmadığını vurgularken, Tahran ise bu uygulamaların sona ermesi halinde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Taraflar geri adım atmazken, Hürmüz hattındaki gerilim bölgedeki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Bunla beraber ABD Başkanı Donald Trump son olarak, sosyal medya hesabından donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen gemileri vurma talimatı verdiğini söyledi.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Donanmasına, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin hepsi, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum!"