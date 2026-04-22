ABD Başkanı Trump: İkinci tur müzakerelere dair güzel haber cuma gününe kadar gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump New York Post'a konuştu. Trump, "İkinci tur müzakerelere dair güzel haber cuma gününe kadar gelebilir" dedi.

İslamabad'daki kaynaklar, Tahran ile yürütülen arabuluculuk çalışmalarının olumlu seyrettiğini ve önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde yeni barış görüşmelerinin yapılabileceği ihtimalinin güçlendiğini aktardı.

Trump, ateşkesi uzattığını duyurmuştu

ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'da yeniden müzakere masasına oturması için çabalar sürerken, ABD Başkanı Trump dün ateşkesi uzattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise "Herhangi yeni bir saldırıya hazırız, yeniden çatışma çıkması durumunda düşmanın kalan varlıklarına ezici darbeler indireceğiz" açıklamasını yaptı.

"İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı"

Hürmüz'deki ABD ablukasısının devam etmesi nedeniyle, İran açtığını söylediği Hürmüz Boğazı'nı 24 saat bile geçmeden kapatmıştı. Financial Times'ın haberine göre İran bağlantılı en az 34 tankerin, ABD ablukasını aştığı iddia edildi.