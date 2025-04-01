ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, eğlence sektöründe karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladıktan sonra, Beyaz Saray'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İnsanların kendisinden üçüncü kez aday olmasını istediğini yineleyen Trump, "Şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor. Bunu yapmanın bir yolu olduğunu söylüyorlar, ancak bunu bilmiyorum, araştırmadım" ifadelerini kullandı. Demokratların eski Başkan Barack Obama'yı kendisine karşı aday göstermeye çalışıp çalışmayacakları sorusuna "Bunu çok isterim" yanıtını veren Trump, böyle bir rekabetin "iyi bir eşleşme olacağını" ifade etti.

"Bizden talep ettiklerinin aynısını talep ediyoruz"

Yakında yürürlüğe girecek olan karşılıklı gümrük vergilerine de değinen Trump, "İki gün içinde göreceksiniz. Karşılıklı. Bu yüzden bizden ne talep ederlerse biz de onlardan aynısını talep ediyoruz, ancak biz onlardan daha nazik davranıyoruz" dedi. Trump, "Rakamlar, bizden talep ettiklerinden daha düşük olacak. Bazı durumlarda belki de önemli ölçüde daha düşük olacak" ifadelerini kullandı.

"Elon Musk harika biri, ancak yönetmesi gereken büyük bir şirketi var"

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın görev süresi ve DOGE’nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruyu da yanıtladı.

Musk için "Bence harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" diyen Trump, buna rağmen Musk'ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurguladı. Trump, DOGE'nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Size bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki, DOGE ile çalışan insanların çoğu sekreter, yani çeşitli kurumların başkanları ve çok şey öğrendiler. Belirli bir noktada bunun sona ereceğini düşünüyorum, ancak onlar da büyük bir eğitim aldılar ve gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" yanıtını verdi.

"Kim Jong-Un zeki bir adam"

Kuzey Kore ile ilgili bir soru üzerine ülke lideri Kim Jong-Un ile iletişiminin olduğunu söyleyen Trump, "Harika bir ilişkimiz var. O zeki bir adam. Onu çok iyi tanıyorum" dedi. Kuzey Kore’yi "büyük bir nükleer ülke" olarak niteleyen Trump, Pyongyang ile diyaloğun çok önemli olduğunu vurguladı. Daha önce Kim ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Kuzey Kore konusunda "Muhtemelen bir noktada bir şeyler yapacağını" söyledi.

"Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var"

Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağına dair haberleri de doğruladı.

Orta Doğu seyahatinin birkaç ülkeyi kapsayacağını söyleyen Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz. BAE de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız" dedi. Önceliğinin neden Suudi Arabistan olduğu sorusuna "Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var" yanıtını veren Trump, Suudi Arabistan liderlerinin ABD’ye büyük yatırım yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Trump, "Amerikan şirketlerimize yaklaşık 1 trilyon dolar harcamayı kabul ettiler. Bu da benim için iş fırsatları demek" şeklinde konuştu. ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı son haberlerde, Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı seyahatini Mayıs ayı ortasında Suudi Arabistan'a yapacağı iddia edilmişti.