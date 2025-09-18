ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Trump, dün kraliyet ailesiyle bir araya geldiği Windsor Kalesi'nden ayrılarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmek üzere Marine One helikopteriyle Buckinghamshire'a geçti. Trump, Başbakan Starmer'in kır evi Chequers'a geldi. Starmer, Trump'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede teknoloji yatırımları, gümrük vergilerinin düşürülmesi, Ukrayna ve Gazze meselelerinin ele alınması bekleniyor. Trump ve Starmer'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.

