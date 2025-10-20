  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Irak ile ilişkilerin ilerletilmesi kapsamında Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Irak Özel Temsilciliğine Mark Savaya'yı atadı
Trump, Truth Social hesabından paylaştığı açıklamasında, "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir rol oynadı ve diğerleriyle birlikte Müslüman Amerikalılardan rekor düzeyde oy sağladı. Tebrikler, Mark!" ifadesini kullandı.

