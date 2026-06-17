ABD Başkanı Trump: İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık, metni beğenmezsem bomba yağdırırım

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'deki G7 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü. Kimse ne olduğunu bilmiyor, ama çok güçlü bir anlaşma. Çoğu kişi çok memnun görünüyor. Her gece 15 ila 20 gemi batırdık. Bu anlaşma bir mutabakat zaptı.

Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vurabiliriz ,üzerlerine bombalar yağdırabiliriz. İran anlaşması güçlü bir anlaşma. Anlaşma olmasa Hürmüz Boğazı açılmazdı.

"Hürmüz Boğazı iki gün içinde tamamen yeniden açılacak"

İran ile anlaşmanın sonuçları arasında piyasa göstergelerinin yükselmesi ve yakıt fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerin de altına düşebilir. Hürmüz Boğazı kısmen açıldı ve önümüzdeki iki gün içinde tamamen yeniden açılacak."

"Yıllarca bizi soydular"

Ekonomik gelişmelere de değinen Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini kaydetti.

Trump, borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını vurguladı.

Bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini söyleyen Trump, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü.

Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını ve her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını kaydeden Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi.

İran'a yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların ise çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.