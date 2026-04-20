ABD Başkanı Trump: İran ile imzalar bugün atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, “Görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde İranlı liderlerle görüşmeye hazırım” açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, “Görüşmeler yapmamız gerekiyor, bu aşamada kimsenin oyun oynamadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm.” dedi.

ABD Başkan Donald Trump ayrıca konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin İran ile müzakereler için birkaç saat içinde Pakistan'a ineceğini söyledi. İlerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

Trump, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse ki aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim de onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok." ifadelerini kullandı.

"İran ile imzalar bugün atılacak"

ABD Başkanı Trump, Fox'a yaptığı açıklamada ise, İran ile imzaların İslamabad'da bugün atılacağını duyurdu.

Tahran’dan sert açıklamalar, diplomatik trafik devam ediyor

Amerikan heyetinin İslamabad’a hareket etmesinin ardından İran heyetinin sürece katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Anadolu Ajansı’na konuşan kaynaklar, İran heyetinin Hürmüz’deki son gelişmelere rağmen ABD ile yapılacak ikinci tur müzakereler için Pakistan’a gideceğini bildirdi. Müzakerelerin 21 Nisan Salı günü gerçekleşmesi için Pakistan tarafından yoğun diplomatik girişimlerin sürdüğü ifade edildi.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile ikinci tur müzakere planı şimdilik yok.” diye konuştu. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci devam ettirme konusunda “ciddi olmadığını”, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini savundu. İsmail Bekayi, ABD'nin teklifinin ciddiyetsiz ve taleplerinin de gerçek dışı olduğunu söyleyedi. “Tahran taleplerini açıklıkla ifade etti ve bunları değiştirmeyecek. Biz son tarihlere ve ültimatomlara İran'ın ulusal çıkarlarının korunması söz konusu olduğunda inanmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bekayi ayrıca İran'ın nükleer stoklarının kaldırılmasının müzakerelerde hiçbir zaman seçenek olmadığını, Tahran'ın kesin pozisyonunun nükleer başarılarını korumak olduğunu söyledi.

İran–ABD nükleer görüşmelerinde gerilim

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak da ABD ile İran arasında nükleer program konusundaki farklılıkların çözülmediğini, İran'ın füze programı dahil “savunma kabiliyetlerinin" müzakerelere açık olmadığını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasının İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerini zedelediği ifade edildi.

Pakistan ordusu komutanı Asım Münir'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve Münir'in Hürmüz ablukasının görüşmelere engel olduğunu söylediği ifade edildi. Pakistan güvenlik kaynakları Trump'ın Münir'in tavsiyesini dikkate alacağını söylediğini aktardı.