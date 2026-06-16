Trump: İran ile ikinci aşamaya geçtik, nükleer silah isterse kıyamet kopar

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'ın açıklamaları şöyle:

İran'a hiçbir yatırım yapmıyoruz. Bizce bu adil bir anlaşma. İran anlaşması ikinci aşamaya geçti. İran'ın nükleer silahı olmayacak. İran nükleer silah satın da alamayacak yaparsa sonuçları ağır olur. Rejim değişikliğine inanmıyorum. İran'da rejimi değiştirme girişimleri oldu ama başarılı ola madı.

"İran nükleer silah isterse kıyamet kopacak"

"Obama'nın yaptığı nükleer anlaşmadan çekilmeseydik İran'ın nükleer silahı olacaktı." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını yineledi ve "İran nükleer silah elde etmeye çalışırsa kıyamet kopacak"

"İran'ın yeniden inşası 50 yıl sürecek"

İran'ın kendisini kanıtlaması lazım. Nükleer silah asla geliştirmeyecekler, nükleer silahları olsaydı saldırılar bize kadar gelebilirdi. Obama'nın anlaşamasını iptal etmeseydik vurulurduk. Obama İran'a milyarlarca dolar ödedi. İran'da nükleer olursa bütün Orta Doğu yok olurdu. İran'ı yeniden inşa etmeleri 50 yıl sürecek. Biz yardım etmezsek yeniden inşa asla gerçekleşmez. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu elde etmek istiyoruz.

Ben olmasam israil çoktan vurulurdu. İsrail'e, Beyrut'a düzenlenen saldırıdan hoşlanmadığımı söyledim. Netanyahu artık Lübnan'a karşı daha sorumlu davranmalı.

"ABD olmadan İsrail olmazdı"

"İsrail’e, Hizbullah meselesini Suriye’nin halletmesine izin vermesini söyledim. Açık konuşmak gerekirse, bence bunu daha iyi yaparlar. Örneğin anlaşmayı imzalamamıza iki saat kala Beyrut’ta bir saldırı oldu. Güneyde falan değildi; doğrudan Beyrut’taydı. Bundan hiç hoşlanmadım. Hoşlanmadığımı da kendilerine açıkça ilettim. ABD olmadan İsrail olmazdı. İsrail Lübnan'a daha saygılı olmalı."

"Putin ve Zelesnki birbirinden hoşlanmıyor"

8 savaşı sonlandırdım ama Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Putin ve Zelesnki birbirinden hoşlanmıyor. Zelenski ile tekrar görüşeceğim. Rusya anlaşma yapmalı.