ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah konusunda anlaşma sağladı

ABD Başkanı Trump, katıldığı bir podcast programında İran’la yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, görüşmelere İran lideri Ayetullah Hamaney’in de onay verdiğini ifade ederek, ilerleyen süreçte Hamaney ile bir görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi.

Hamaney müzakere masasında

Diplomatik kulislerde geniş yankı uyandıran bu gelişmeyi duyuran ABD Başkanı, sürecin en kritik aktörlerinden birinin de devrede olduğunu vurguladı. Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin en üst düzeyde ilerlediğine dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:

"İran, nükleer silah edinmeme konusunda anlaşmaya vardı. İran Dini Lideri Hamaney de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere bizzat katılıyor."

Enerji fiyatları yakında düşecek

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söylüyordu.

ABD enflasyonunun çok yüksek olmadığını savunan Trump, "İran Savaşı bitince enerji fiyatları da düşecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte düşecek" açıklamasını yaptı. Trump ayrıca İran'daki durumun hızla değiştiğini ve sonucun çok iyi olacağını belirtti.