ABD Başkanı Trump: İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak

İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması ve saldırıların durması karşılığında iki haftalık bir şartlı ateşkes üzerinde anlaştı.

Bu ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın boğazı açmaması halinde "bütün bir medeniyet ölecek" tehdidinde bulunmasından saatler sonra geldi.

Müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 8 Nisan Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran'ın ISNA haber ajansı, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın 10 Nisan'da İslamabad'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık edeceğini bildirdi.

ISNA, ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik edeceğini aktardı.

Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılarının 40. gününde 2 haftalık ateşkes mutabakatının ardından devam eden süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın bir rejim değişikliği sürecinde bulunduğunu iddia eden Trump, "İran'la sıkı çalışıyoruz. Tahran'la gümrük vergisi ve yaptırımların hafifletilmesi konularında görüşeceğiz. Uranyum zenginleştirmesi yapmayacaklar" açıklamasını yaptı.

Önerdikleri 15 maddenin çoğunun İran tarafından kabul edildiğini söyleyen Trump, "İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Bu karar derhal yürürlüğe girer. Hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacaktır" dedi.