ABD Başkanı Trump: İran'ı fena bombaladık, onlar hasta ruhlu insanlar

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalındaki "Meet the Press" programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Senatör Lindsey Graham’ın ölümü ve aralarındaki ilişki hakkında konuşmasının ardından İran’la ilgili soruları yanıtladı. "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" demesine rağmen İran’a tepki gösteren Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten hasta insanlarsınız"

İran ile yürütülen görüşmelere de değinen Trump, "Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de ‘Siz gerçekten hasta insanlarsınız’ dedim. İşte durum bu" şeklinde konuştu.