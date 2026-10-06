ABD Başkanı Trump: İran’ı perişan ettik, bu durum çok yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska eyaletindeki Grand Island şehrinde düzenlenen bir ara seçim mitinginde İran’la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyen Trump, "İran'ı perişan ediyoruz. Bunu biliyorsunuz değil mi?" diye sordu. İran savaşının yakında sona ereceğini ifade eden Trump, "Öyle ya da böyle, bu çok yakında sona erecek. Ve fiyatlar hızla düşecek" ifadelerini kullandı.

ABD’deki mevcut petrol fiyatlarının önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminden bile daha ucuz olduğunu öne süren Trump, "Biz ülkemizi, Orta Doğu'yu, İsrail'i ve herkesi bir beladan kurtarıyoruz. Dünyayı gelmiş geçmiş en kötü trajedilerden biri olabilecek şeyden kurtarıyoruz. Ona (nükleer silaha) sahip olmalarına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. İran’ın da artık nükleer silaha sahip olamayacağını anladığını söyleyen Trump, ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimlere işaret ederek, "Bu durum öyle ya da böyle, çok yakında, oldukça hızlı bir şekilde bitecek. Belki seçimden biraz sonra, belki biraz önce ama çok yakında bitecek. Ve bu olduğunda petrol fiyatları hızla düşecek" diye konuştu.

"Petrol fiyatları eskisinden daha düşük bir seviyeye inecek"

ABD donanmasının İran’a karşı uygulanan deniz ablukasında çok iyi bir iş çıkardığını aktaran Trump, "Şu anda Hürmüz Boğazı’ndan savaştan önce geçirdiğimizden daha fazla petrol geçiriyoruz" dedi. İran’ın küçük çaplı saldırı girişimlerinde bulunabileceğini ancak bunları bertaraf edebileceklerini belirten Trump, "Donanmamızın, ordumuzun yaptıkları tek kelimeyle inanılmaz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Ve onu ilk dönemimde ben inşa ettim. Ama bu süreci bitireceğiz ve petrol fiyatları eskisinden daha düşük bir seviyeye inecek" değerlendirmesinde bulundu.

"Nükleer silaha sahip olmalarını engellemeliyiz"

İran’a karşı başlattıkları savaşın hedefinin değişmediğini vurgulayan Trump, "Onların nükleer silaha sahip olmalarını engellemeliyiz" dedi. ABD’yi yok etmek isteyen güçlere karşı mücadele ettiklerini söyleyen Trump, "Onların donanmasını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderlerini yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderlerini ortadan kaldırdık. Radarlarını imha ettik. Uçaksavarlarını etkisiz hale getirdik" şeklinde konuştu.

Trump’tan ABD basınına basına sitem

Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirdiklerini öne süren Trump, "Ve sonra gidip yalan haber yapan New York Times'ta onların oldukça iyi durumda olduğuna dair hikayeler okuyoruz" sözleriyle ABD’li bazı basın organlarına sitem etti. ABD’nin sıkı korunan sınırlar kadar dürüst bir medyaya ihtiyacının olduğunu ifade eden Trump, "İhtiyacımız olan şey adil bir medya. Medya dünyasında harika insanlar var ama gerçekten berbat kişiler de var. Ve biz berbat olanları istemiyoruz. Dürüst olanları istiyoruz. Haberleri dürüstçe bildiren insanlar istiyoruz. Bunu sağlamak zorundayız" dedi.