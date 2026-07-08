ABD Başkanı Trump: İsrail'in Türkiye'yi sevmemesi normal, F-35'leri alacaklar

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ikinci gününde Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, ittifakın gündemindeki başlıklar ile bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"İran nükleer silaha sahip olamayacak"

İlk olarak İran hakkında konuşan Donald Trump, ateşkesin bittiğini ve dün gece İran'a saldırdıklarını belirterek "İran'a dün gece saldırdık, nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi. Trump, İranlı yetkililer için "Hasta insanlar, onlarla görüşmeyi sevmiyorum. Kendi insanlarını katlediyorlar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump "İran ile ateşkes bence bitti." ifadelerini kullandı

''İspanya'yı NATO'da istemiyorum''

İspanya konusunda da sert konuşan Donald Trump, ''İspanya'nın burada olmasını istemiyorum, gitsinler. Bizim yanımızda olmadılar, onlar korkunç bir NATO ortağı. Bize adil davranılmadı. İspanya ile hiçbir ilişkim olmasını istemiyorum. İspanya en çok öne çıkan ve başka ülkelerde var kötü davranan. İspanya net bir şekilde kötü davranıyor. ‘Lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz’ diye geri gelecekler.'' dedi.

"NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım"

NATO'dan istedikleri 'verimi' alamadıklarını belirten Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Biz koruyoruz ama onlar destek olmuyor" dedi.

Açıklamasının devamında Türkiye'den bahseden ve F-35'lerin verileceğini söyleyen Trump, şunları kaydetti:

"Bazı liderleri sevmiyorum, bazılarını seviyorum. Erdoğan'ı seviyorum mesela kırmızı halı serdi. Türkiye çok güçlü, bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler ve F-35'leri alacaklar. Başkan Xi ile görüştüm, savaşa girmeyeceksiniz dedim. Onlar Hürmüz'den petrol alıyorlar. Onlar da savaşa girmedi. Başkan Xi'yi de sevmiyorum. TikTok'ta komünizmin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorum ama 1 numara benim."

"Becerikli olsalardı anlaşma yaparlardı"

Trump'ın açıklamaları şu şekilde: "Bugün bir saldırı gerçekleştirdik İran'a. Gemilere roket atmayı seçtiler. Ne zaman saldırırlarsa biz de vuracağız. Kirli oynuyorlar. Onları sevmiyorum ve onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini istiyoruz. Onlarla çok vakit harcadık. Ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum. 47 yıldır sorun çıkarıyorlar becerikli olsalardı şimdiye kadar anlaşma yaparlardı."

"Berbat bir müttefikler"

"NATO'nun Grönland konusundaki tavrından memnun değilim. Grönland için NATO'nun yardımına ihtiyacımız yok. Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa ile konuştum ama İspanya ile konuşmadım, İspanya vakit kaybı. NATO'da berbat bir müttefik oldu. Hiçbir şeye katılmıyorlar. Onlarla bütün bağlantıları keselim."

'Türkiye F-35'leri alacak'

Erdoğan'ı çok seviyorum diyen Trump, "Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim. Çok güçlü bir orduları var. Türkiye F-35'i alınca daha da güçlü olacak. Türkiye savaşa girmemekle doğruyu yaptı." ifadelerini kullandı.